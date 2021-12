Vilvoorde koopt 213 CO2-meters aan: "We wachten niet op subsidies van de overheid"

De stad Vilvoorde kocht in totaal 213 CO2-meters aan, goed voor bijna 19.000 euro. In elk klaslokaal, elke refter of leraarskamer van het stedelijk onderwijs bevindt zich nu zo'n meter. Hoewel de Vlaamse regering heeft aangekondigd de aankoop te subsidiëren, wilde de stad daar niet op wachten. Dat vertelt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD): "Als we moeten wachten op het geld van de Vlaamse overheid is het al januari, februari of zelfs maart. Dan hebben we maanden verloren. Bovendien gaan dan alle scholen plots CO2-meters bestellen. Dat kan problemen geven bij de levering, omdat de wachttijden dan oplopen door de rush."

De Ro zegt ook dat de stad hele goeie ervaringen heeft met de eerste CO2-meters die bij het begin van het schooljaar werden geïnstalleerd. "We hebben dan ook hetzelfde type gekocht. Dat komt het personeel en de leerlingen alleen maar ten goede."