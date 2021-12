Vredegerecht Tienen keert na meer dan 100 jaar terug naar oorspronkelijke plek op Grote Markt

Vrederechter Dirk Vanderwaeren is alvast erg blij met zijn nieuwe werkplek. "We zijn heel tevreden met de nieuwe locatie. We zitten zeer centraal op de Grote Markt en dat is wel nodig vermits we ook een nabijheidsrechtbank zijn. We willen echt dicht bij de mensen zitten en dan is het centrum van de stad ideaal. Dat het vredegerecht weer op zijn oorspronkelijke locatie zit, is een extra. Het vredegerecht komt terug thuis."