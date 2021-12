Is einde van historisch lage rente in zicht? VK en VS verhogen rente, ECB (nog) niet: wat kunnen gevolgen zijn?

Is het einde van de historisch lage rente in zicht? Om de hoge inflatie tegen te gaan, verhoogt de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk haar rente, nadat ook de Amerikaanse Federal Reserve dat al had aangekondigd. De Europese Centrale Bank volgt voorlopig niet, al zal ze volgend jaar wel een einde maken aan de coronasteun. Paul De Grauwe, professor economie aan de Londen School of Economics, legt in "Terzake" uit wat de gevolgen kunnen zijn.