Oude jongensschool in Geluwe wordt omgetoverd tot woonplek voor 20 gezinnen

In totaal zal er op de oude school plaats zijn voor een 20-tal gezinnen. “De concrete invulling van de woonunits ligt nog niet vast, daarover mogen de toekomstige eigenaars beslissen”, zegt Bert Verhaeghe, schepen van Ruimte en Omgeving (Open VLD). “Intercommunale Leiedal zal instaan voor de verdere ontwikkeling van de site. Uiteraard blijven wij als stad nauw betrokken. Maar Leiedal heeft ook de ambitie om die experimentele oefening te doen. Want voor er een ontwikkelaar wordt op gezet, zullen er 20 gezinnen verzameld worden om samen te gaan bouwen. Die zullen dan samen een architect en een aannemer zoeken. We willen eigenlijk Geluwenaren enthousiast maken om in een oude jongensschool hun woondroom te realiseren”, besluit Verhaeghe.