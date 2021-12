Zelzate kan alleen nog subsidies krijgen voor sociale woningen als die  in oude sociale woonwijken komen

Het dossier van Klein Rusland is al een oud zeer. "De inwoners hadden eerder het bericht gekregen dat ze daar niet konden blijven wonen en hadden daar tegen geprotesteerd. Toen ik met het dossier werd geconfronteerd, heb ik geoordeeld: die mensen wonen daar, zij kunnen het beste inschatten of het daar nog goed is om te wonen of niet", vertelt Diependaele. "Ik ben blij dat zij uiteindeljik kunnen blijven wonen op de plaats waar ze zo gehecht aan zijn."

"Het probleem is dat Zelzate niet gewoon de inwoners van Klein Rusland wil helpen, het gemeentebestuur wil sociale woonwijken in heel Zelzate bouwen. Zij willen meer sociale woningen in de gemeente", gaat Diependaele verder. "Maar daar krijgen zij geen subsidies voor, zolang zij niet onder die 15 procent zakken. Dat is een regel waar ik niet kan en wil van afwijken."