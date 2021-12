Burgemeester Zelzate: "We staan allemaal op de dansvloer, maar Lochristi en Wachtebeke dansen een slow"

De burgemeester vindt het een gemiste kans voor zijn inwoners dat niet eerst alle mogelijke pistes zijn onderzocht. "Onze gemeenteraad had unaniem het licht op groen gezet om alle mogelijke pistes voor een fusie te onderzoeken. Maar nog voor het eerste gesprek kon plaatsvinden, krijgen we te horen dat er een huwelijk zit aan te komen tussen Wachtebeke en Lochristi. Heel jammer. We zullen nooit weten of de fusie die er uiteindelijk zal komen, ook echt de beste fusie is voor onze inwoners, want de piste Zelzate-Wachtebeke zal nooit onderzocht zijn."