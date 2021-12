Eénjarige peuter overlijdt in kinderopvang in Aarschot

Rond 16 uur gisterennamiddag werden de hulpdiensten opgeroepen omdat een kindje met problemen kampte. Bij aankomst werd getracht om het te reanimeren. Het werd dan overgebracht naar het UZ in Leuven maar daar is het later gisteravond overleden.



Het parket is een onderzoek gestart, maar volgens de eerste aanwijzingen is er geen sprake van een misdrijf. Een wetsdokter zal later vandaag een onderzoek doen om de doodsoorzaak van de peuter te achterhalen.