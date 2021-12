1 miljoen euro voor WO II-museum Liberation Garden in Leopoldsburg

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent via Toerisme Vlaanderen 1 miljoen euro toe voor de uitbouw van het nieuwe belevingsmuseum Liberation Garden in Leopoldsburg. “Het wordt het eerste Vlaamse ankerpunt van de European Liberation Route, die mijlpalen uit de Tweede wereldoorlog in Europa met elkaar verbindt.“ Met het museum wil Leopoldsburg internationale toeristen lokken.