Van onbekende ridder op witte paard tot leider aan knoppen van raketten: Kim Jong-un 10 jaar aan zet in Noord-Korea

Al had niemand verwacht dat Kim Jong-un als jongste zoon zijn vader zo snel zou opvolgen. Kim Jong-un was op dat moment totaal onbekend en amper 26 jaar. In 2011 overleed Kim Jong-il dan toch plots, officieel aan een hartaanval. En zo krijgt Kim Jong-un de touwtjes in handen. "Iedereen dacht dat dat het einde zou betekenen van het Kim-regime", aldus Van de Weghe. "Die hoop was er alleszins. Want hij had geen ervaring en had enkel een opleiding gevolg in Zwitserland. Ergens was er dus ook een beetje hoop dat hij het land zou moderniseren."