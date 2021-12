24 doden bij brand in Japanse stad Osaka, politie gaat uit van kwaad opzet

Op de 4e verdieping, waar het vuur ontstond, is een psychiatrische kliniek gevestigd. Bij de brand vielen 24 doden. Eerst was er sprake van 27 doden, maar de hulpdiensten hebben 3 slachtoffers met succes kunnen reanimeren. De meeste slachtoffers zouden, volgens een ziekenhuis, zijn gestikt in de rook, meldt de Nederlandse omroep NOS.