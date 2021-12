25 personeelsleden van gevangenis Hasselt zijn thuis door corona: "Iedereen steekt tandje bij"

"De situatie is te vergelijken met die in de ziekenhuizen waar ook heel veel personeel uitvalt", gaat Paul Dauwe verder. "De werkdruk wordt hoog maar iedereen steekt een tandje bij. Dat begint zijn tol te eisen, maar tot nu toe houden we vol. Als het echt niet anders meer kan, moeten we gaan schrappen in de dienstverlening. Dat gaat over bezoek, lesmomenten en sportmomenten maar dat doen we natuurlijk niet graag", besluit Dauwe.