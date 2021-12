27ste cleanhouse-actie: politie ontdekt 4 cannabisplantages

De politie is woensdag in alle vroegte binnengevallen op verschillende plaatsen in de provincie. Vooraf waren er al vermoedens dat er cannabisplantages gehouden werden en op 4 plaatsen was dat effectief zo. Bovendien werd er elektriciteit en water illegaal afgetapt, wat ook gevaarlijk is voor de huizen ernaast. De politie vond ook 7 illegale vuurwapens. Fluvius en de Watergroep kwamen de leidingen herstellen zodat er geen brandgevaar meer was. De civiele bescherming heeft de plantages opgeruimd.