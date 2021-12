Officieel: Tomorrowland mag in 2022 niet twee, maar drie festivalweekends organiseren van provincie Antwerpen

Volgens de organisatie zijn de drie weekends nodig om de verloren inkomsten van twee zomers zonder festival enigszins te compenseren. "Dit is heel goed nieuws voor ons", aldus Debby Wilmsen van Tomorrowland. "We hebben twee jaar geen Tomorrowland kunnen organiseren. We kijken dan ook erg uit naar zowel de wintereditie in Frankrijk als de 3 zomerweekends in de Schorre."

"Het derde weekend is uitzonderlijk en zal dus enkel voor 2022 zijn", benadrukt de organisatie. Daarnaast komen er ook enkele maatregelen om de overlast voor de buurt te verminderen. Zo zal Tomorrowland zelf geen eigen helikopters meer inzetten en wordt het sluitingsuur van het welkomstfeest op camping Dreamville vervroegd naar middernacht.