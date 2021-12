Van diplomatenvrouw in Afghanistan tot asielzoeker in België, het verhaal van Razia

Na een helse vlucht van vier dagen uit het land waar de taliban nu alle macht in handen heeft, is ze blij om in het veilige België te zijn. Tegelijk is ze bang voor de toekomst van haar geboorteland en voor alle vrouwen die daar zijn achtergebleven.



Onder de taliban zijn er nauwelijks rechten voor vrouwen. Ook bij ons laat Razia haar stem horen in haar strijd voor vrouwenrechten in Afghanistan.