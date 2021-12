“Rijdende kerstmarkt” in Zwevegem

In Zwevegem is er geen officiële kerstmarkt, maar toch zal er veel kerstsfeer zijn. De organisatoren van de kerstmarkt in Heestert wilden absoluut iets organiseren. Ze trekken er vanaf vanavond op uit met een vrachtwagen. “Je kan het zien als een mobiele kerstmarkt“, zegt Raf Deprez. “We trekken erop uit met 2 tractoren en aanhangwagens. De ene is onze podiumwagen voor optredens. De andere is onze rijdende kerststal. Ook onze tractoren zijn sfeervol gepimpt”, zegt Deprez trots.

Ze mikken vooral op kinderanimatie. “Naast de optredens zal er ook een clown en een schminkstand zijn.” Drank en eten zullen ze niet serveren. “Maar we stellen ons dicht bij de lokale horeca op. Zo kunnen zij er mee van profiteren”, besluit Deprez.