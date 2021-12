Vogels in Limburg: naslagwerk van alle vogels ooit waargenomen in Limburg

“Het meest opvallende is dat alles voortdurend verandert”, zegt vogelkenner Jan Stevens. “Veel soorten zijn weg, maar er zijn er ook bijgekomen."

De dunbekwulp is daar een goed voorbeeld van. Het is een soort die uitgestorven is. Hier werd hij in 1901 neergeschoten en het opgezette dier is in ons bezit. Vroeger beschikten mensen niet over apparatuur om de vogels van dichtbij te zien. Dus werden de dieren gevangen of geschoten om ze te kunnen bestuderen. De dunbekwulp broedde in het noorden van Siberië, overwinterde in Noord-Afrika en kwam hier voorbij.”