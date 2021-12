Laatste vlucht van iconische C-130, Defensie neemt afscheid van "Hercules van de Belgische luchtmacht"

De allerlaatste toestellen zouden vandaag normaal een afscheidsvlucht doen boven het hele land, maar die plannen zijn in extremis aangepast door de dichte mist. "We hadden gepland om met zes C-130's op lage hoogte op verschillende plaatsen afscheid te nemen, maar daar heeft de mist anders over beslist", zegt Thomas Deberdt van Defensie.

"We gaan niet meer samen vliegen maar we gaan de vliegtuigen apart laten opstijgen vanuit Melsbroek en ze zullen elk naar een ander vliegveld vliegen in België." Luchtvaartfanaten die dus graag nog een laatste glimp opvangen van de toestellen kunnen vandaag afzakken naar de militaire vliegvelden van Kleine-Brogel, Chièvres, Florennes en de burgerluchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik.