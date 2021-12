Luchtvaartmaatschappij ASL uit Hasselt gaat als eerste in ons land piloten opleiden in elektrische vliegtuigen

ASL uit Hasselt heeft als eerste Belgische luchtvaartmaatschappij elektrische vliegtuigen. Het wil die vanaf volgende week gebruiken voor de opleiding van toekomstige piloten. Momenteel zijn er 25 kandidaat-piloten bij ASL, zowel professionelen als mensen die uit persoonlijke interesse een opleiding volgen.

"Het is belangrijk om nieuwe technologieën op de voet te volgen", zegt Phlip Bodson van ASL. "Voor ons is het pionieren, we willen de eerste in België zijn met elektrische vliegtuigen. We willen bewust zelf mee aan onderzoek doen en testen en zo ook ontdekken wat de voor- en nadelen van zulke vliegtuigen zijn. Je moet natuurlijk rekening houden met een aantal zaken zoals beperkingen in gewicht en afstand, op dit moment is de actieradius nog beperkt tot 1 uur. Maar ongetwijfeld zullen er grote voordelen zijn op het vlak van energiekosten. Maar doordat de afstanden nog beperkt zijn, kunnen we nog geen grote navigatievluchten doen. Het komt er nu op aan om de eerste stappen in de luchtvaart zoals het opstijgen, landen en rond het plein in circuit vliegen, aan onze piloten aan te leren op deze toestellen."