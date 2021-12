Assisen Tongeren: Marc Castermans krijgt levenslang maar wenst de jury fijne feestdagen toe

In de voormiddag had de openbare aanklager nog de maximumstraf geëist. "Hij zal onmiddellijk en onherroepelijk voortbouwen aan zijn strafblad. Hij heeft een persoonlijkheid waarvoor we ons als maatschappij moeten behoeden, want er zullen anders nog mensen verdwijnen in de Bermuda-driehoek in Limburg", zei openbaar aanklager Ken Witpas. In het verleden is Marc Castermans al gelinkt aan twee andere verdwijningszaken. Witpas zag dan ook geen verzachtende omstandigheden. De jury is hem met de uitspraak daarin gevolgd.