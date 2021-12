Bijna helft van Belgische pasgeboren baby's had in 2020 mama met buitenlandse roots of nationaliteit

Voor het eerst kunnen we in ons land bevolkingsstatistieken volgens herkomst analyseren, zo zegt Marie Vandresse van het Planbureau. Zo kan je de bevolkingscijfers onderverdelen in Belgen met Belgische afkomst, Belgen met buitenlandse afkomst (van wie de eerste geregistreerde nationaliteit buitenlands is óf die een of twee ouders hebben van wie de eerste geregistreerde nationaliteit buitenlands is) en niet-Belgen. "Dat is echt een nieuwe statistiek. Tot dusver gebruikten we gewoon de huidige nationaliteit. We bekijken nu of het niet nuttiger is om voortaan altijd de herkomst te gebruiken in onze analyses, in plaats van gewoon de nationaliteit."