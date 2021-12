Bomen op het Plein in Kaprijke worden gerooid en vervangen: "Het terrein is waterziek en in slechte staat"

In Kaprijke zullen de bomen op het Plein verdwijnen en vervangen worden door andere exemplaren. De bomen zijn oud en zorgen al jaren voor problemen. Meer dan de helft van de bomen zijn al gerooid, maar nu volgt ook de rest. "Het is hoogdringend, want de bomen zijn in zeer slechte staat", legt schepen van milieu en natuur Frederik Versluys (Het Kartel KLB) uit.