Afscheidsvlucht C-130 wordt aangepast door de mist: "Er is onvoldoende zichtbaarheid"

Bijna een halve eeuw is de C-130 een van dé uithangborden van onze luchtmacht geweest, maar vandaag vliegt hij zijn laatste rondje. Koen Maddon van de 15de Wing in Melsbroek had het voorrecht er 13 jaar mee te mogen vliegen. "We hebben heel vaak in Afrika gevlogen met de C-130, maar ook op andere plaatsen waar veel conflict was", zegt Koen. "In de recentere geschiedenis vlogen we vooral naar het Midden-Oosten, altijd naar plekken waar het minder goed gaat."

