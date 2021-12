Dankzij een campagne tientallen nieuwe brandweervrijwilligers in de Westhoek, maar: "We zijn er nog niet!"

De brandweerzone Westhoek zoekt nieuwe vrijwilligers en doet dat via een campagne. De komende 5 jaar willen ze 100 personen extra aantrekken die ze op vrijwillige basis kunnen inzetten.

1 jaar na de lancering van de campagne hebben ze 54 nieuwe brandweervrijwilligers kunnen rekruteren. "Maar we zijn er nog lang niet", zegt communicatieverantwoordelijke Kristof Louagie. "Dit jaar was de grootste aanwerving van vrijwilligers ooit sinds de start van brandweerzone Westhoek in 2015. Bepaalde brandweerposten hebben hun personeelsbestand kunnen aanvullen en daar staan voorlopig voldoende vrijwilligers klaar. Maar bij andere brandweerposten is er wel nog wat werk aan de winkel. Daarom gaan we in 2022 opnieuw met een campagne aan de slag om nog nieuwe vrijwilligers aan te trekken."