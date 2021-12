Coronablog: dalende trend in coronacijfers zet zich door, "Geen versoepelingen voor de feestdagen"

De feestdagen zullen wellicht verlopen onder dezelfde regels die nu van kracht zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in "De afspraak" op Canvas. Er zouden geen maxima komen van aantal mensen samen. "We gaan niet de politie binnen sturen, maar rekenen op het inzicht van de mensen." Hoe dan ook is het voor Vandenbroucke een goed idee om een sneltest te doen voor je afspreekt met vrienden of familieleden.

Hij verwacht voorts geen versoepelingen op het Overlegcomité komende woensdag. "Je zit in een context waarin je niet kunt versoepelen", zegt hij. "Er liggen te veel mensen in de ziekenhuizen en de druk is heel groot. Stel dat er snel een omikrongolf komt, dan kan je niet versoepelen nu."

"Versoepelen gaan we zeker niet doen", zegt hij kordaat. "Je mag niet uitsluiten dat we nog moeten verstrengen: hope for the best, prepare for the worst (red. hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste). Omikron is de grote onbekende. Als het plots snel gaat in het Verenigd Koninkrijk waar ze iets voor lopen, moet je snel schakelen."