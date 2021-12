De omikronvariant wordt snel dominant: hoe komt dat? En wat staat ons nog te wachten?

We mogen dus niet zomaar veronderstellen dat omikron minder ziekmakend zal blijken omdat het virus zich breder verspreidt. In het ergste geval is het wel degelijk een én-én-verhaal: heel veel besmettingen én veel mensen die ernstig ziek worden.

"Toch komen er hoopvolle data uit Zuid-Afrika", zegt Wenseleers. "De hospitalisatieduur lijkt er korter dan bij eedere golven en ook het aantal sterfgevallen per positieve test is lager. Dat zou erop kunnen wijzen dat omikron minder ziekmakend is."

"Zeker voor mortaliteit maar ook voor hospitalisatie zou ik voorlopig toch voorzichtig zijn", zegt Geert Molenberghs. " De effecten op hospitalisatie en mortaliteit gaan we pas zien een twee tot vier weken na de grote besmettingsstijgingen in Westerse landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken."