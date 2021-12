Chocolatier Bart Van Cauwenberghe uit Deinze maakt levensgrote ijsbeer van chocolade

Voorlopig staat de ijsbeer nog in de etalage van Van Cauwenberghes chocoladewinkel, maar het uiteindelijke doel van het kunstwerk ligt nog niet vast. "Chocolade kan redelijk lang bewaren, zeker 10 tot 15 jaar, maar het verliest zijn smaak en aroma", zegt hij. "Meestal worden zulke sculpturen gebruikt als showstuk. We gaan nog zien wat er mee gebeurt, maar voorlopig is dat een groot vraagteken." Hoe dan ook, de chocoladen ijsbeer is een week geleden geassembleerd en zal nog goed smaken.