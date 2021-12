Dit jaar geen vuurwerkverbod in West- en Oost-Vlaanderen: "Maar we raden het sterk af"

Vorig jaar hadden de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen het gebruik van vuurwerk tijdens de oudjaarsperiode verboden. Ze deden dit vooral om grote samenscholingen te vermijden en ook de kans op ongevallen te verkleinen, om zo de ziekenhuizen en het personeel minder te belasten. Want jaarlijks vallen er nog steeds slachtoffers door vuurwerk op oudejaarsavond of nieuwjaarsnacht.

Maar dit jaar komt er geen algemeen verbod op vuurwerk. "Die beslissing moet genomen worden door de federale overheid", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. "Ik vind persoonlijk dat het niet slim is om op oudejaarsavond met grote groepen mensen samen te komen én dat er ook nog eens kans is op ongevallen. We willen die samenscholingen dan ook sterk afraden. Dat is de belangrijkste boodschap voor alle inwoners op dit ogenblik."