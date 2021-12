Dit weekend lange files op Antwerpse ring door herstelling brugvoeg op viaduct Merksem: maar 1 van 4 rijstroken open

De herstellingswerken aan het viaduct vinden zowel overdag als ’s nachts plaats, maar zullen niet altijd zichtbaar zijn voor passerende weggebruikers op de ring. Zo zal er ook langs de onderkant van het viaduct gewerkt worden. Er zullen dus periodes zonder zichtbare werfactiviteit zijn op het viaduct, aldus AWV.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt ervoor dat de werkzaamheden, hoewel ze in het weekend plaatsvinden, toch zware verkeershinder met zich mee zullen brengen. Weggebruikers houden dus best rekening met grote vertragingen. Ze krijgen de raad om de Antwerpse ring R1 richting Nederland te vermijden en naar het noorden om te rijden via de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse ring in de haven. De verkeersleiders in de controlezaal van het Verkeerscentrum zullen de situatie nauwgezet opvolgen en niet aarzelen om bij grote drukte de Liefkenshoektunnel op de R2 tolvrij aan te bieden in de richting van Nederland. Zodra dat het geval is, zal dat meegedeeld worden via de communicatiekanalen van het Verkeerscentrum.