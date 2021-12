Voor het eerst duizendpoot met meer dan 1.000 poten gevonden, vorige record stond op 750 poten

Momenteel kennen we zo'n 13.000 soorten, die in allerlei soorten milieus leven en zich voeden met rottende vegetatie en schimmels. Ze spelen een belangrijke rol in ecosystemen doordat ze de materie waarmee ze zich voeden, afbreken en zo de onderdelen vrijmaken waaruit die materie opgebouwd is, zoals koolstof, stikstof en eenvoudige suikers.

"Die voedingsstoffen kunnen dan gebruikt worden door toekomstige generaties van het leven", zei entomoloog aan Virginia Tech Paul Marek, de hoofdauteur van de nieuwe studie.

De nieuwe soort spreekt tot de verbeelding van de onderzoekers. "Volgens mij is dit een prachtig dier, een wonder van de evolutie", zei Buzatto.

"Het vertegenwoordigt de meest extreme verlenging die we tot nu gevonden hebben bij miljoenpoten, die de eerste dieren waren die het land veroverden. En deze soort in het bijzonder heeft het klaargespeeld zich aan te passen aan een leven tientallen meters diep in de grond, in een droog en ruw landschap waar het erg moeilijk is om een miljoenpoot te vinden die overleeft op het oppervlak", zo zei hij.

Eumillipes persephone is immers gevonden in de hete en droge Goldfields-Esperance-regio in West-Australië, in een gebied waar mijnwerkers graven naar goud en andere mineralen zoals lithium en vanadium.

De onderzoekers zeggen dat de vondst de biodiversiteit in het gebied onderstreept en ze vragen dat er inspanningen gedaan worden om het ondergrondse leefgebied van de soort te beschermen en zo de impact van de mijnbouw op de soort zo kein mogelijk te houden.

De studie van de Australische onderzoekers onder leiding van een Amerikaanse collega is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Nature Publishing Group en een telex van het persagentschap Reuters.