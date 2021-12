VN-Mensenrechtenraad richt onderzoekscommissie op over conflict in Ethiopische regio Tigray

De commissie zal het onderzoek dat eerder werd ingesteld door het Bureau van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten en de Ethiopische Mensenrechtencommissie verder opvolgen. In een recent verslag van die twee instanties stond dat er in het noorden van Ethiopië oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid waren begaan. Het geweld varieert van buitengerechtelijke executies tot martelingen en seksueel misbruik.

De Ethiopische ambassadeur bij de VN beschuldigde de internationale gemeenschap ervan niet voldoende te doen om de vernielingen en mishandelingen door de separatisten in Tigray tegen te gaan. Hij sprak zelfs van contraproductieve pogingen van de Mensenrechtenraad om iets te doen aan de situatie.

Het is al maanden onrustig in Tigray, sinds er in november vorig jaar een oorlog uitbrak tussen de Ethiopische regering en het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Zowel de rebellen als het Ethiopische leger worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. De Ethiopische regering kondigde eind juni een eenzijdige wapenstilstand af, die door het TPLF werd gezien als een "grap". Snel daarna verslechterde de veiligheidssituatie in Tigray.