Fietsbeurs Velofollies in Kortrijk tweede jaar op rij afgelast

Velofollies is een fietsbeurs in Expo Kortrijk, die normaal over een periode van 3 dagen zo'n 40.000 bezoekers lokt. Vorig jaar konden er door de lockdown geen beurzen plaatsvinden. Maar dit jaar zijn het de standhouders die het laten afweten. De voorbije 2 jaar, tijdens de coronacrisis, werden er zoveel fietsen verkocht dat fabrikanten de vraag niet meer konden bijhouden. En daarom geraken vaak ook de nieuwe modellen niet op tijd klaar om voor te stellen aan het publiek.

"De afgelopen weken kregen we te horen van onze exposanten, dat ze te kampen hebben met leveringsproblemen", vertelt de organisator van Velofollies, Pieter Desmedt. "Heel veel van hen hebben problemen bij de levering van de demomodellen van de fietsen, die ze op hun standen zouden tonen. We hebben dan samen met de sector overlegd om af te toetsen wat onze mogelijkheden waren en dan was het overduidelijk dat wij geen volwaardig en kwalitatief aanbod kunnen presenteren, zoals Velofollies normaal wel kan bieden."

Ook de tweejaarlijkse beurs Agro-Expo in Roeselare eind januari zal niet doorgaan. Daar komen gemiddeld 15.000 à 20.000 bezoekers op af. De volgende editie zal pas kunnen plaatsvinden in 2024.