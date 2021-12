Op 1 januari versmelten AZ Nikolaas en AZ Lokeren tot fusieziekenhuis "Vitaz", met 6 campussen in Waasland

Vanaf 1 januari 2022 zullen het AZ Lokeren en AZ Nikolaas samen 1 groot ziekenhuis vormen, onder de naam Vitaz. De naam is een samentrekking tussen Vita, wat Latijns is voor leven; en AZ, wat verwijst naar algemeen ziekenhuis. "Maar het staat ook voor zorg van A tot Z", vertelt Koen Michiels, gedelegeerd bestuurder van Vitaz. "Want we willen de mensen doorheen al hun levensfases goede en kwaliteitsvolle zorg aanbieden."

Het fusieziekenhuis is aanwezig op verschillende plaatsen in de regio tussen Gent en Antwerpen, met campussen in Beveren, Hamme, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse en Lokeren. Zo wil men de gezondheidszorg toegankelijk en dichtbij houden, maar tegelijk inzetten op innovatie en specialisatie. "De acute campus in Sint-Niklaas willen we verder versterken. Daarnaast gaan we activiteiten aanbieden op verschillende sites en goede zorg nabij de patient aanleveren", besluit Michiels.