19-jarige Gianny De Leu uit Gent is voor de tweede keer wereldkampioen thaiboks

In de Thaise hoofdstad Bangkok is Gianny De Leu gekroond tot wereldkampioen thaiboks, of zoals ze in Thailand zeggen: Muay Thai. Het is al de tweede gouden medaille die hij mee naar huis mag nemen. In 2019 behaalde hij zijn eerste overwinning op het WK in het Turkse Antalya, in de categorie 16-17 jaar, min 54 kilogram. Het is de eerste keer dat een mannelijke Belgische thaibokser tweemaal wereldkampioen wordt. "Ik ben vereerd dat ik op deze leeftijd zoiets mag bereiken", vertelt De Leu enthousiast.