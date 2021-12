Grensbewoners steken nog altijd minder snel de grens over uit angst voor besmetting

Meer dan 3.000 mensen namen deel aan het onderzoek naar grensbewoners. Dat werd onder meer gevoerd door het Universitair Ziekenhuis Maastricht en door Sciensano in ons land. En daaruit blijkt dus dat die grensbewoners minder snel de grens oversteken voor boodschappen of om horeca te bezoeken dan voor corona. In België gaat het om bewoners in het grensgebied met Nederland maar ook om inwoners van de Oostkantons.