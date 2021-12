Hallerbos breidt uit met 400 bomen 

“Het bebossingsproject past ook binnen het Plan Boommarter”, vertelt Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. “Die samenwerking is al 15 jaar oud en houdt in dat de stad Halle, Natuurpunt, het Regionaal Landschap en nog andere partners zoveel mogelijk natuurgebieden met elkaar willen verbinden. We hebben in die omgeving nog een aantal gronden kunnen verwerven die de komende jaren zullen vrijkomen. Volgende winter zal het bos zelfs met 4 hectare kunnen groeien."

Op de drie percelen die binnenkort bebost worden, komen 400 streekeigen bomen en planten zoals de eik, beuk, meidoorn en sleedoorn. Al dat groen zou relatief snel moeten groeien, aangezien landbouwgrond erg rijk is. Het Hallerbos is met zijn 542 hectare één van de grootste bossen in Vlaanderen.