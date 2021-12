Hasselt doet samen met UCLL onderzoek naar de noden van de LGBTQIA+-gemeenschap in Hasselt

"Tot half januari kan online een enquête worden ingevuld voor het onderzoek", vertelt Flore Geukens van UCLL. "We willen zo te weten komen wat er leeft in de LGBTQIA+-gmeenschap in Hasselt. Welke noden hebben zij? Worden ze soms gediscrimineerd? Maar we willen ook weten wat ze als positief ervaren. Die bevraging loopt tot half januari. We verspreiden die onder meer via sociale media en via het Regenbooghuis. De bevraging is wel enkel bedoeld voor mensen ouder dan 18. Daarna gaan we met een aantal mensen ook nog diepte-interviews doen. De resultaten van het onderzoek worden eind maart verwacht."