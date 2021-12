Basisschool in Wevelgem start kerstvakantie met "Jan Jambon uitbolfeest" als knipoog naar uitspraken minister-president

In de basisschool De Levensboom in Wevelgem start de afkoelweek en dus ook de kerstvakantie met een ludiek feest:"Het Jan Jambon uitbolfeest". De school liet zich inspireren door de uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) over de laatste lesweek voor een vakantie: "Dat is toch om uit te bollen".