Jobstudenten willen niet meer werken in de horeca: “Het ziet er niet goed uit voor ons”

Horeca Vlaanderen geeft toe dat het personeelstekort nog steeds een probleem vormt. Door middel van opleidingen willen ze het personeelstekort aanpakken. “Twee maanden geleden hebben we een test gedaan in Genk samen met de VDAB. Daar mochten mensen uittesten of de horeca iets voor hen is. Tien mensen waren toen geïnteresseerd om te werken dus die hebben we dan opgeleid”, vertelt voorzitter van Horeca Vlaanderen, Ludo Geurden nog.