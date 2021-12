Kerstrapport van N-VA Gent: De Clercq gebuisd, met rode nota over "achterkamertjespolitiek" bij vorming stadslijst

Halverwege zijn legislatuur moet De Clercq het persoonlijk ontgelden in het N-VA-kerstrapport. "Daniël Termont was een burgemeester. Die durfde op tafel kloppen. Ideologisch zaten we misschien niet op dezelfde lijn. Maar hij stond er wel en nam het op voor zijn ambtenaren. Hij deed wat nodig was. Mathias De Clercq (Open Vld) niet", stelt Gents N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt.