Kleinkinderen verhuizen zelfgemaakte kerststal van Marcel (92) mee naar woonzorgcentrum: "Het ontroert me enorm"

De kerststal van de 92-jarige Marcel Vandenbergh is nu te bewonderen naast de inkom van het woonzorgcentrum Sint-Michaël in Essen. Marcel knutselde de kerststal 25 jaar geleden zelf in elkaar en stelde die elk jaar op in zijn tuin. Dit jaar verhuisde hij naar een woonzorgcentrum en dacht hij dat de kerststal zou verdwijnen. Maar zijn kinderen en kleinkinderen verhuisden de kerststal mee naar Sint-Michaël, waar ze nu dus staat te pronken.