De Warmste Week - Ook als ouders vechten over echtscheiding heeft elk kind het recht te zijn wie je bent

Dat is toch wat we allemaal willen. Elke ouder wil zijn kind gelukkig zien. Wel, dan moet men zijn verantwoordelijkheid opnemen, en dat betekent dat men als ouder op elk moment moet blijven proberen om de constructieve dialoog open te houden. Dit is zeker niet evident en zal soms grote inspanningen vragen. Soms zal externe hulp nodig zijn, bijvoorbeeld van een bemiddelaar of een psycholoog, of van hulpprogramma’s als “Kinderen uit de Knel”. Maar het loont.

We moeten daar allemaal meer onze verantwoordelijkheid in opnemen. Ook als grootouder, nieuwe partner of vriend kan je veel betekenen in dit proces. Eén ouder emotioneel ondersteunen hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je de ander moet afkraken, want dat blijft de ouder van je kleinkind, pluskind of kind van je vriend.

Als juf, sportcoach of vriend van een kind kan je veel betekenen door gewoon te luisteren naar al dat verdriet. Als advocaat of raadgever kan je ouders vertrouwen geven en hen bijstaan in de weg naar de constructieve dialoog. Ouders kunnen van ons allemaal steun gebruiken om op moeilijke momenten te blijven zien dat ze alleen samen het loyaliteitsconflict van hun kinderen kunnen oplossen.