Klucht in plaats van vlucht: Moorsele krijgt C-130 niet te zien 

Gino Lommens uit Gullegem is een vogelspotter maar deze keer wou hij de lens van zijn camera richten op de C-130. “In 1972 is het vliegtuig in dienst genomen, toen zat ik in het tweede middelbaar. Ik hoop echt dat ik het iconische vliegtuig nog eens voor mijn lens krijg, maar met dit mistige weer wordt dat moeilijk”, vertelt Gino terwijl hij met een verrekijker de hemel afspeurt. “Gelukkig heb ik daarnet nog een mooie foto kunnen schieten van een slechtvalk, de F16 van de vogels. Als de C-130 toch niet overvliegt, was het toch geen nutteloze rit!”