Milieuorganisaties plannen juridische stappen tegen omgevingsvergunning Ineos

ClientEarth en twaalf andere ngo's verzetten zich al lange tijd tegen Project One, de miljardeninvestering van Ineos in een ethaankraker in de Antwerpse haven. Donderdag kende de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning toe voor het project, maar de actiegroepen geven zich niet gewonnen. "Samen met de verschillende partners bereiden de advocaten van ClientEarth zich voor om het project te blokkeren", klinkt het vrijdag in een mededeling.

De ngo's herhalen dat Project One niet voldoet aan de wettelijke normen. Ze wijzen daarbij op een rapport van het onderzoeksinstituut IEEFA, dat stelt dat de geplande ethaankraker voor een overaanbod aan ethyleen, een bouwsteen in de chemie, zou zorgen.

Bovendien is de impact van de installatie te onduidelijk, vinden de ngo's. "Het is onbegrijpelijk dat de nieuwe vergunning wordt goedgekeurd, terwijl de omvang van de impact onvoldoende aangetoond is", zegt advocate Tatiana Luján van ClientEarth. "We hebben deze juridische noodzaak talloze keren herhaald, maar de Vlaamse autoriteiten blijven hier blind voor."

Welke stappen de groepen precies zullen ondernemen, is nog niet duidelijk. "We zullen de vergunning nakijken en gepaste legale actie nemen om Project One te blijven bestrijden", klinkt het.