Move over Ambiorix: burgemeester huldigt Johan (61) uit Tongeren die bejaarde buurvrouw uit brandend huis redde

Burgemeester Patrick Dewael verraste de zestiger vandaag met een bezoekje. “Het is ongelofelijk hoe Johan op zijn reflexen is afgegaan. Hij is erg bescheiden en vertelt met heel veel humor over zijn prestatie. We zeiden al grappend dat een standbeeld naast dat Ambiorix niet zou mistaan. Namens het schepencollege overhandig ik hem een kleine attentie om onze dankbaarheid te tonen.”