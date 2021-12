Nederlandse zanger Marco Borsato doet nu zelf aangifte tegen vrouw die zegt slachtoffer te zijn van misbruik

Borsato heeft eveneens aangifte gedaan tegen de moeder van de vrouw, wegens "uitlokking tot en medeplichtigheid aan voorgaande feiten".

De 22-jarige vrouw stelde afgelopen week dat ze vanaf haar vijftiende seksueel is misbruikt door Borsato. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Vorige week liet Borsato via zijn advocaten weten het OM te hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de aantijgingen van seksueel misbruik, die hij stellig ontkent.

Na de aangifte door de vrouw kwamen bij een journalist van De Telegraaf nog twee meldingen binnen van mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Borsato. Hiervan is voor zover bekend nog geen aangifte gedaan.