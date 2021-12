Nieuw Europees record voor schip in Antwerpse haven: 23.500 containers lossen op één dag

De haven van Antwerpen maakt zich opnieuw op voor een Europees record. Het schip de MSC Allegra is aangemeerd in het Deurganckdok en zal in een keer 23.500 TEU lossen, het equivalent van even veel standaardcontainers.

"Het is een gigantisch werk", vertelt Marc Beerlandt van rederij MSC aan Radio 2 Antwerpen. "De kraan aan het dok zal meer dan 15.000 bewegingen nodig hebben om alles te lossen. De aan- en afvoer van de containers aan land zal een goede week duren. Het zou sneller kunnen maar er is een tekort aan dokwerkers. Er zijn uiteraard nog meer schepen die geladen en gelost moeten worden", klinkt het nog.

De MSC Allegra zal na de recordoverslag doorvaren naar Singapore via Marokko.