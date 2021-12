Nieuwe blokspot in de kantine van Club Brugge in het Jan Breydelstadion

Het is trouwens niet de eerste keer dat Club Brugge een studielocatie aanbiedt. "In het verleden hebben we dat nog gedaan in het Club Museum. Maar door corona zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie, waar er meer studenten gespreid kunnen worden. Iedereen is welkom om hier te studeren, want het is ook bewezen dat in groep blokken de studenten kan motiveren. Op de muur van onze kantine staan er allerlei motiverende quotes, zoals "No sweat, no glory". Die zijn waarschijnlijk ook toepasselijk voor de studenten. We zullen koffie en ontspanning voorzien, maar studeren gaat voor", lacht Peter Gheysen.

Je kan dagelijks terecht in de kantine van het Jan Breydelstadion van 9 tot 19 uur. Een plaatsje reserveren doe je via de website van "Brugge Studentenstad". De studeerlocatie zal gesloten zijn op feestdagen en nog 2 dagen, wanneer er gespeeld wordt in het stadion.