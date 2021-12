Laat je tuin zoveel mogelijk met rust en plant een boom: "CurieuzeNeuzen" geeft je tips om het klimaat te helpen

Door zoveel mogelijk verharding te vermijden en bomen te planten in onze tuin, kunnen we het klimaat helpen. Dat blijkt uit "CurieuzeNeuzen" in de Tuin, het grootschalig burgeronderzoek van de krant De Standaard en Universiteit Antwerpen. Zij plaatsten 5.000 "gazondolken" in tuinen en parken over heel Vlaanderen om na te gaan hoe het zit met onze bodem.