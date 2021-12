Parket opent onderzoek naar burgemeester van Moorslede Ward Vergote (VISIE) voor mogelijke belangenvermenging

Volgens gemeenteraadslid Ward Gillis van oppositiepartij PRO is het mogelijk dat er onregelmatigheden zijn gebeurd. "Toen de burgemeester het stuk grond kocht enkele jaren geleden, was het schepencollege al bezig met de gesprekken om op die locatie een ambachtelijke uitbreiding uit te voeren. Dat gebeurde in alle stilte. Ik kan mij wel inbeelden dat de gewone burger en landbouwer daar nog niet van op de hoogte was. De mensen, die ook interesse hadden in dat stuk grond, waren niet op de hoogte van de situatie."