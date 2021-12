Politiecontroles op bussen in Willebroek: "1 op de 6 aangeduid door drugshond, 80 zwartrijders en 1 verboden wapen"

De lokale politie in Willebroek heeft donderdag bij een grote controleactie 7 personen betrapt op drugsbezit. In totaal duidde de drugshond 57 mensen aan. "Dat betekent dat die mensen drugs gebruikt hebben of in hun bezit hadden", vertelt Dirk Van de Sande van de politie aan Radio 2 Antwerpen. 80 reizigers bleken geen geldig vervoersbewijs te hebben.